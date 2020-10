Les candidats ont composé ce samedi

La phase écrite du concours de recrutement de 100 gardes forestiers a eu lieu ce samedi 10 octobre 2020. Le top des épreuves a été donné dans la matinée au Lycée technique Coulibaly de Cotonou par la directrice de cabinet du ministère du cadre de vie et du développement durable, Jeanne Josette Akacha, et le directeur général des eaux, forêt et chasse, le colonel Rémy Hêfounmè.

Pour le directeur général des eaux, forêt et chasse, Rémy Hêfounmè, c’est une étape très importante qui vient d’être franchie. A travers ce recrutement, il espère obtenir l’effectif attendu.

« Les ressources forestières sont sous pression anthropiques », a fait savoir la directrice de cabinet du ministère du cadre de vie et du développement durable, précisant l’importance du recrutement.

Pour Jeanne Josette Akacha, « il est très important de faire le recrutement pour augmenter l’effectif afin de pouvoir protéger les ressources forestières ».

Au total, 174 candidats répartis dans trois centres de composition sur l’étendue du territoire national ont affronté les épreuves de culture générale et de spécialité forestière.

Outre le centre du Lycée technique Coulibaly qui a accueilli le lancement officiel, des candidats ont composé au CEG1 de Dassa, et au Lycée Mathieu Bouké de Parakou.

Au centre du Lycée technique Coulibaly, deux candidats n’ont pu composer. Le premier a présenté un diplôme d’études d’agronomie tropicale (DEAT) au lieu du Brevet d’études agricole tropicale exigé. La seconde candidate n’a pu composer pour défaut de pièce d’identité.

F. A. A.

