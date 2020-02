Les candidats invités à retirer leur quitus fiscal

Par un communiqué radio diffusé en date de ce lundi 17 février 2020, le directeur général des impôts invite les personnes ayant fait des demandes pour l’obtention de quitus fiscaux dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain à se rendre dans les centres des impôts pour le retrait.

Selon le communiqué signé du directeur général adjoint des impôts, les personnes dont les noms commencent par les lettres A, B, C, D, et E doivent retirer leurs quitus fiscaux à la Recette principale des impôts de la direction des grandes entreprises sise au rez-de-chaussée de l’immeuble DGI/DGAE.

Ceux dont les noms commencent par les lettres F, G, H, I, J vont se présenter au Centre des impôts des moyennes entreprises du Littoral 1, face à Codiam.

Les demandeurs dont les noms commencent par les lettres K, L, M, N, et O retireront leurs quitus fiscaux au Centre des impôts des petites entreprises n°3 de Cotonou sis au champ de Foire en face de la Faculté de la santé.

Enfin, les personnes dont les noms commencent par les lettres P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, et Z vont se présenter au Centre des impôts des petites entreprises n°1 de Cotonou sis en face du PADME à Saint Michel.

Tout en comptant sur la compréhension de tous pour un heureux déroulement de l’opération de distribution de quitus fiscaux, le directeur général des impôts informe les usagers des centres des impôts sus indiqués qu’une équipe d’accueil est présente sur place et disponible pour les servir.

