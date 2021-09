Les candidats aux divers concours appelés à la vigilance

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a appelé les candidats ou parents de candidats à ne pas tomber dans le piège de certains individus qui se prévalent être de hauts cadres du ministère et promettent la réussite aux divers concours de recrutement.

Des individus se prévalent d’être de hauts cadres du Ministère du Travail et de la Fonction Publique pour arnaquer des candidats ou parents de candidats à divers concours, en leur promettant la réussite ou d’œuvrer pour que leurs noms se retrouvent sur de prétendues listes d’admis aux concours.

L’information est parvenue à la Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjath Mathys. Dans un communiqué en date du 24 septembre 2021 et signé du directeur de cabinet, la ministre du Travail et de la Fonction Publique rappelle à ces personnes indélicates à la recherche du gain facile qu’elles « s’exposent à la rigueur des textes en vigueur ».

« (…) avec l’informatisation du système de recrutement dans la fonction publique, le processus est d’une grande transparente et qu’aucune intervention, manipulation de dossiers ou de résultats n’est possible », a rassuré le ministre.

La population est invitée à la vigilance et à dénoncer les personnes indélicates.

M. M.

