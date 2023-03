Les candidats à la succession de Cyr Hervé GANGBIGBA

Un nouveau Commissaire Scout sera élu dimanche 26 mars 2023 dans l’Archidiocèse de Cotonou pour succéder à Cyr Hervé GANGBIGBA, décédé récemment. Deux principales candidatures sont annoncées.

Dimanche 26 mars 2023 au centre Paul VI de Cotonou, les formateurs, formateurs adjoints , chefs d’unité brevetés et les membres des bureaux de district Scout de l’Archidiocèse de Cotonou vont procéder à l’élection d’un nouveau chef pour succéder à Cyr Hervé GANGBIGBA. Au titre des candidatures, l’on annonce fortement celles de Euldyce TOSSOU, ex administrateur du diocèse, et de Nicolas DJATO, ancien commissaire de district Scout de Ouidah. Ils souhaitent tous deux, succéder au désormais ex commissaire, Cyr Hervé GANGBIGBA, décédé il y a quelques jours.

Après cette élection, il revient au Commissariat Général, de procéder à la nomination du nouveau Commissaire Scout de l’Archidiocèse de Cotonou.

Pour l’heure, les Scouts catholiques retiennent leur souffle.

F. A. A.

25 mars 2023 par