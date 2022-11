Investiture des candidats BR aux élections législatives

En prélude à l’élection législative du 08 janvier 2023 au Bénin, le parti Bloc Républicain (BR) investit ses candidats ce samedi 19 novembre 2022. Le secrétaire exécutif national du parti, Abdoulaye BIO TCHANE à travers un message à invité les militantes et militants à la cérémonie d’investiture.

Lire le message du secrétaire exécutif national du BR

Chers camarades,

C’est avec un grand plaisir que je viens vous convier à la cérémonie d’investiture de nos candidats à la prochaine élection législative du 8 Janvier 2023.

La cérémonie aura lieu le samedi 19 novembre 2022 dans la salle rouge du palais des congrès de Cotonou à partir de 8h très précises.

La présence de tous les candidats est vivement souhaitée ainsi que les personnalités suivantes :

Tous les membres du Bureau politique,

Tous les ministres BR,

Tous les députés BR,

Trois délégués par commune dont le coordonnateur communal et son rapporteur ainsi qu’une femme représentant les femmes de la commune, ainsi que

Les conseillers communaux BR de Cotonou et de Porto-Novo.

Les dispositions habituelles sont prises concernant le transport et l’entretien des délégués des communes.

Pour toute autre question ou précision concernant cette cérémonie, vous êtes invités à vous adresser au Secrétaire Administratif du Parti.

Meilleures salutations à tous et rendez-vous au Samedi prochain.

Plus unis, plus forts pour Construire le Bénin !

Le Secrétaire Général National,

Abdoulaye BIO TCHANE

