Les bacheliers retenus à l’Ecole de Génie Rurale (EGR)

La liste des nouveaux bacheliers des séries C, D et F retenus à titre payant au titre de l’année académique 2021-2022 à l’Ecole de Génie Rurale (EGR) dans les filières Agro-Equipement (AgE), Electrification Rurale et Energie Renouvelable (ERER), Infrastructure Rurale et Assainissement est rendue publique.

L’Ecole de Génie Rurale (EGR) est sous le ressort de l’Université Nationale d’Agriculture (UNA).

Le Recteur de l’Université Nationale d’Agriculture (UNA) invite les bacheliers concernés à se rendre, du mercredi 06 au mercredi 20 octobre 2021, dans les locaux de l’Université à Atakè (Porto-Novo), au Rectorat ou à Awaï (Kétou) au Vice-rectorat pour valider leurs places. « Passé ce délai, ils seront remplacés par les candidats des listes d’attente par ordre de mérite », a rappelé le Recteur de l’UNA, professeur Gauthier Biaou, dans un communiqué en date du 06 octobre dernier.

LISTE DES NOUVEAUX BACHELIERS

