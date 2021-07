Les avocats francophones en formation à Cotonou

La 20ème session de formation continue du Centre international de formation en Afrique des avocats francophones (Cifaf) dénommée « Promotion Brice Tohoungba » s’est ouverte lundi 26 juillet et se poursuivra jusqu’au vendredi 30 juillet 2021 au Centre de documentation et d’information juridique (Cdij) situé dans l’enceinte de la Cour d’appel de Cotonou.

« Arbitrage et sûreté » ; « les notions de base du contentieux des élections » ; « La défense de la défense » ; « La déontologie de l’avocat aujourd’hui », « Le contentieux de la saisie immobilière », sont, entre autres, les modules au programme de formation des avocats francophones.

« Cette initiative constitue un grain d’espoir pour le renforcement de l’Etat de droit dans un contexte caractérisé par des crises sociopolitiques dans nombre de pays francophones, mettant de plus en plus entre parenthèses, les fondamentaux de la Déclaration de Bamako, pilier des transitions démocratiques en Afrique », a indiqué le Secrétaire général de la Commission nationale permanente de la Francophonie (Cnpf), Prof Adolphe Kpatchavi, à l’ouverture de la formation, lundi 26 juillet 2021.

Selon le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenum, la formation permet d’offrir à la fine fleur des barreaux africains qui ont en partage l’héritage du Code civil un enseignement de qualité dispensé par des professionnels aguerris sur un large éventail de problématiques qui se posent à l’avocat dans sa pratique quotidienne.

Le directeur du Centre international de formation en Afrique des avocats francophones (Cifaf), le Bâtonnier Jacques Migan, a remercié l’Oif et le gouvernement du président Talon de leur appui à la tenue de la formation.

