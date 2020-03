Les autorités sanitaires en état d’alerte

Reçu dans le journal télévisé du soir de la télévision nationale ce vendredi 06 mars 2020, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a apporté quelques explications sur le cas suspect du Covid-19 découvert au Togo, et qui a transité par le Bénin.

Selon le ministre, la dame âgée de 42 ans a atterri à Cotonou puis séjourné dans un hôtel avec « quelques 02 parents » avant de se rendre à Lomé (Togo).

Informés de ce cas, les services de santé du Bénin ont essayé de « retracer tout le circuit et d’identifier tous les contacts », a informé Benjamin Hounkpatin.

Les services du ministère de la santé ont déjà tous les contacts des parents au Bénin, et tous seraient entrain d’être localisés, a assuré le ministère. Il en est de même des contacts que ces derniers auraient pu avoir afin que les services puissent procéder à leur mise en quarantaine, et à la surveillance pendant les 14 jours pour qu’ils ne développent pas la maladie, a expliqué le ministre de la santé.

Dr Hounkpatin a indiqué que les contacts enregistrés se retrouvent essentiellement dans la zone d’Abomey-Calavi.

La situation au niveau des frontières

Benjamin Hounkpatin a expliqué le dispositif de surveillance installé au niveau des frontières. Des agents ont été déployés sur toutes les frontières terrestres du Bénin avec des thermomètres en forme de pistolet. Ces thermomètres selon lui, permettent de prendre la température de façon systématique et de procéder systématiquement au lavage des mains afin d’habituer les passants au geste de lavage des mains.

Le ministre de la santé a par ailleurs rappelé les différents comportements à observer pour éviter toute contamination ou de cette maladie de même que les numéros à appeler pour savoir la conduite à tenir lorsqu’on présente les symptômes de la maladie.

F. A. A.

7 mars 2020 par