Les autorités marocaines déplorent le drame

Des morts et blessés ont été enregistrés dans l’assaut perpétré par les migrants subsahariens, ce vendredi 24 juin 2022, à Nador et Melilia. Les autorités marocaines ont déploré ce drame, qui a entraîné des pertes en vies humaines.

Violent assaut de migrants subsahariens vendredi dernier au Maroc. Selon le bilan des autorités marocaines, 23 migrants ont péri, et 140 autres policiers blessés lors d’une tentative d’entrée d’environ 2000 migrants dans l’enclave espagnole de Melilla, en territoire marocain. 78 migrants ont été également blessés dont 18 sont toujours hospitalisés. Pour le Maroc, ce drame, outre sa dimension de tragédie humaine, démontre l’extrême dangerosité et violence des réseaux de trafic qui sont prêts à tous les risques dans le déni total de la sacralité de la vie des personnes.

L’assaut, dénoncent les autorités marocaines, a été mené avec une grande violence, de manière planifiée, avec des meneurs aguerris et entrainés, munis de machettes, de pierres, de couteaux et de bâtons et qui ont attaqué les forces de l’ordre.

Le Royaume du Maroc rassure de sa disponibilité à lutter sans répit contre les réseaux de trafic, et renforcer sa coopération avec ses partenaires dans le cadre de la responsabilité partagée et sa contribution majeure à la sécurité régionale.

Le Royaume réitére son engagement à renforcer l’ancrage de sa gouvernance migratoire humaniste et solidaire en matière de protection des migrants vulnérables et des victimes et ne laissera pas les réseaux de trafic dévoyer la dimension noble de la migration.

