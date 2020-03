Les autorités des communes concernées informés de leurs rôles

Le ministre de l’eau et des mines, Samou Adambi a tenu une séance de sensibilisation avec les préfets et les maires des départements et communes traversés par le projet pipeline Export Niger-Bénin ce mardi 03 février 2020 à l’Infosec de Cotonou.

L’objectif de cette séance est de porter ce projet d’envergure à la connaissance de ces acteurs d’une part, et de leur permettre de s’approprier la loi relative au projet d’autre part.

Au cours des échanges, un accent particulier a été mis sur l’implication et le rôle des maires et préfets dans la procédure d’expropriation des terrains nécessaires au projet.

La question relative à la mise à disposition des terrains à titre temporaire pour les aires de stockage et de base-vie durant les travaux de construction du pipeline a été également abordée.

Le Bénin a signé un protocole d’accord avec la République du Niger le 27 avril 2018 pour accueillir le projet de construction et d’exploitation d’un pipeline d’exportation de pétrole brut en vue de son évacuation vers le marché international.

La paix, la sécurité et la stabilité politique qui règnent dans le pays ont conduit le Niger et son partenaire, la China National Oil and Gas Exportation and Development Company (CNODC) Ltd, à porter leur choix définitif sur le Bénin.

Le pipeline à construire s’étend sur une longueur d’environ 2000 km dont 675 sur la section béninoise. Il traversera les départements de l’Ouémé, du Plateau, des Collines, du Borgou et l’Alibori. Au total, 17 communes sont concernées par ce gigantesque ouvrage d’un coût global de 608 milliards FCFA entièrement financé par la société West African Oil Pipeline (Benin) Company S.A. (Wapco Benin).

Un navire transportant près de 17.000 tonnes de tuyaux, matériels et équipements destinés au projet a accosté au port de Cotonou la semaine écoulée. Les opérations de déchargement sont en cours, et il est urgent de procéder à leur cheminement sur les sites de stockage prévus. D’où la rencontre avec les maires et préfets.

Le projet va générer des milliers d’emplois au Bénin.

3 mars 2020