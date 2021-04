Les assurances du ministre Hounkpatin

Le gouvernement béninois a pris des dispositions pour la prise en charge en cas d’effets secondaires du vaccin Covid-19. C’est ce qu’a déclaré le ministre de la santé, jeudi 15 avril 2021, lors de la vaccination du chef de l’Etat Patrice Talon.

Selon le ministre Benjamin Hounkpatin « tous les médicaments même le plus simple, notre paracétamol n’est pas sans risques, sans effets secondaires ». « Tout ce que nous sommes entrain de dire par rapport aux effets secondaires potentiels de la vaccination sont les effets qui sont en fait prévisibles », a affirmé le ministre de la santé.

Le Professeur Hounkpatin a aussi rassuré la population. « Les dispositions sont prises pour qu’en cas d’incidents ou d’événements indésirables qu’on puisse les prendre totalement en charge », a-t-il déclaré.

La campagne de vaccination Covid-19 a débuté le 1er avril 2021 au Bénin. Elle cible le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles qui vivent avec des comorbidités comme le diabète, asthme, hypertension artérielle, la drépanocytose, et l’obésité.

Patrice Talon a donné le bon exemple ce jeudi 15 avril 2021. Plusieurs membres du gouvernement ont également reçu leurs premières doses de vaccin. « C’est un appel vraiment à l’ensemble des cibles que nous avons identifiés pour bénéficier des premières dose du vaccin », a ajouté le ministre Hounkpatin.

A.A.A

