Les aspirants menacent de marcher sur le ministère

Les enseignants aspirants ayant servi durant l’année scolaire 2019-2020, et qui ne sont pas encore déployés sur le terrain entendent marcher sur le ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. C’est ce qu’a déclaré leur porte-parole, Christian Adjago, dans un entretien accordé à Frissons radio.

Selon le porte-parole des aspirants de 2019-2020, il y a une liste qui avait été publiée, et des professeurs de SVT ont été déployés pour enseigner les mathématiques. Un fait qui avait été décrié à travers un message audio qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Pour Christian Adjago et ses camarades, il s’agit d’une une injustice. Les enseignants déployés pour les mathématiques n’ont pas passé un test dans cette discipline, et permettant d’évaluer leur capacité intellectuelle.

Le porte-parole des aspirants souligne qu’après la publication de cette liste, le ministre a annoncé un autre test pour le 12 décembre prochain. Un test qui concerne les professeurs de mathématiques, de physiques, chimie et technologie, et de français.

Pour ce test, l’autorité leur aurait demandé de ne pas composer. Mais Christian Adjago et ses camarades attendent voir si leurs doléances seront prises en compte. Dans le cas contraire, ils menacent de marcher sur le ministère.

Dans la perspective de la résolution de leur situation, les aspirants non encore déployés de 2019-2020 ont obseevé un sit-in le 17 novembre dernier, mais sans gain de cause.

F. A. A.

10 décembre 2020 par