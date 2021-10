Les artisans de l’Atelier Couleur Indigo exposent leurs produits

L’atelier Indigo célèbre le "Mois du consommons local", édition 2021, avec les artisans de Ouidah et les journalistes. Un déjeuner de presse et une exposition des artisans ont été les moments forts de la célébration, jeudi 14 octobre 2021 à Ouidah.

Le "Mois du consommer local" est célébré dans les huit pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Les artisans de la commune de Ouidah ne sont pas restés en marge de la deuxième édition du "Mois du consommons local’’, lancée au Bénin le 1er octobre dernier. Sous l’initiative de l’Atelier Couleur Indigo en collaboration avec le Collectif des Artisans de Ouidah, un déjeuner de presse suivi d’une exposition d’œuvres ont marqué, jeudi dernier, les célébrations à Ouidah. Occasion pour les journalistes de découvrir les méthodes de travail, les produits locaux et les avantages qu’on tire en achetant des produits locaux. « Quand un acheteur décide de passer à l’acte d’achat, c’est vrai il donne une certaine somme. Mais dans cette somme, il achète quoi, juste un produit ou toute une histoire ou un concept ? », s’est interrogé Nadia Adanlé, directrice de Atelier Couleur Indigo, face à la cherté des coûts mise en avant par les consommateurs de produits locaux.

« Ne regardons pas la valeur vénale qu’il y a derrière nos achats, regardons la valeur patriotique, historique et culturelle et c’est tellement important », a indiqué la promotrice de l’Atelier Couleur Indigo, qui n’a pas manqué de préciser que le consommateur de produits locaux est rassuré quant à l’origine des produits. « (...) C’est de la santé que je me donne, c’est de l’emploi que je donne à des frères et soeurs, c’est de la précarité que je réduis dans mon pays », a martelé Nadia Adanlé.

Concernant la certification, elle estime que c’est un paramètre cerné uniquement par une frange de la population et qui risque de plomber la production locale. Il suffit que le produit soit bon et accessible pour s’imposer et être vendu.

Pour Luc Achille Quenum, président du Collectif des Artisans de Ouidah, « sans l’artisanat, rien ne peut prospérer dans un pays ». Il n’a pas manqué de remercier le gouvernement pour avoir initié le ”Mois du consommons local".

L’exposition a permis de découvrir les produits fabriqués par les artisans ainsi que leur processus de réalisation. Poterie, jarres, tableaux pour la décoration, tapis, couvre-verre, et autres produits réalisés avec des coupons de tissu par des personnes en situation de handicap, des pagnes, sacs et autres tenues en tissu, ont été exposés.

La machine en inox pour moudre les céréales rapidement et débarrassées des dépôts de métal, les portes vitrées et renforcées au métal pour plus de sécurité, la chaîne de production du "Elu vo".

L’entreprise Couleur Indigo existe au Bénin depuis 2007. Elle a été créée parallèlement au Burkina Faso en 2011. Couleur Indigo s’est installée dans la commune de Ouidah depuis 2020 et œuvre pour la valorisation de l’artisanat local avec comme produit phare le tissu patrimonial qu’est le tissu indigo. Les activités de l’entreprise Couleur Indigo sont axées sur trois piliers. « Premièrement, le prêt-à-porter. Deuxièmement, le recyclage des déchets textiles par des personnes vivant avec un handicap et troisièmement la production et la commercialisation de tissu "Elu" », a indiqué la directrice de Couleur Indigo.

La poterie, la calebasse, le raphia sont les autres matériaux utilisés à Couleur Indigo.

30% du personnel employé sont des personnes en situation de handicap.

