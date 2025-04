Les arguments stratégiques en faveur de la désignation du Front Polisario comme OTE

Le conflit du Sahara occidental – autrefois une confrontation de l’époque de la Guerre froide entre le Maroc et une insurrection séparatiste – est réapparu comme un front instable dans la rivalité actuelle entre grandes puissances. Désormais gelé, il représente un défi direct aux intérêts sécuritaires américains. Au cœur de ce conflit se trouve le Front Polisario, une organisation paramilitaire fondée en Algérie en 1973. Le Polisario se présente comme un mouvement d’autodétermination. Mais il fonctionne comme une milice déstabilisatrice : il se livre à la contrebande d’armes, endoctrine les jeunes Marocains et Sahraouis et s’aligne sur les agendas stratégiques de l’Iran, de la Russie et de la Chine.

Le Maroc est un allié majeur des États-Unis, hors OTAN, et un pilier de la stabilité régionale. En 2020, le président Donald Trump a rompu avec la politique américaine de longue date, mais inefficace, envers la région en reconnaissant officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une région administrée depuis longtemps par Rabat. Pour favoriser la stabilité à long terme dans la région, les États-Unis devraient franchir une nouvelle étape et désigner le Front Polisario comme organisation terroriste étrangère (OTE).

Les activités du Front Polisario dépassent largement les critères d’une classification terroriste. Parmi ses transgressions, l’organisation (1) viole l’ accord de cessez-le-feu de 1991 au Sahara occidental, soutenu par les Nations Unies ; (2) détourne l’aide humanitaire pour financer son infrastructure militante ; (3) collabore avec des organisations terroristes étrangères comme le Hezbollah et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ; (4) reçoit des drones du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien par le biais de transferts facilités par le régime algérien ; et (5) fait passer en contrebande des armes aux insurgés djihadistes qui menacent les forces américaines au Sahel.

Désigner le Polisario comme OTE ferait plus que paralyser un réseau de mandataires. Cela renforcerait la position des États-Unis dans la compétition entre grandes puissances, démontrerait l’engagement de Washington envers ses alliés et servirait d’avertissement aux ennemis de l’Amérique. (...).

Heureusement, Washington prend conscience de l’importance du Sahara occidental. Le député Joe Wilson s’est engagé à légiférer pour dénoncer la menace du Polisario. Le secrétaire d’État Marco Rubio a soutenu le plan d’autonomie du Maroc , le considérant comme la seule voie crédible vers la paix. La désignation du Polisario comme OTE constitue une étape légale et stratégiquement judicieuse pour répondre à cette situation urgente.

Contexte historique et géopolitique

Le Sahara occidental, un territoire peu peuplé situé sur la côte nord-ouest de l’Afrique, est contesté depuis le retrait de l’Espagne en 1975. Le Maroc, invoquant des liens historiques et juridiques, en administre la majeure partie et a investi massivement dans les infrastructures, l’éducation et la gouvernance de la région.

Le Front Polisario prétend lutter pour l’autodétermination dans la région. Mais l’organisation porte en elle un héritage de déstabilisation. (...).

Le soutien de l’Algérie au Polisario trouve ses racines dans une rivalité de longue date avec le Maroc, exacerbée par la guerre frontalière de 1963 et renforcée par une opposition idéologique. Alors que le Maroc étend son influence régionale – portée par la modernisation économique, le renforcement des liens avec les États-Unis et la normalisation des relations avec Israël –, Alger s’est retranchée dans l’opposition. (...).

Pendant des années, les responsables politiques américains ont cru que la neutralité pourrait favoriser la réconciliation entre Alger et Rabat. Mais la rigidité idéologique de l’Algérie et son important investissement dans le Polisario ont rendu le désengagement politiquement injustifiable pour les États-Unis. (...).

En décembre 2020, Trump a rompu avec la croyance erronée des administrations précédentes en un désengagement et a réajusté la politique américaine pour l’adapter aux réalités stratégiques de la région. En reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, il a remplacé l’ambiguïté par une clarté stratégique et a contribué à faciliter la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

La première administration Trump a reconnu le contrôle effectif du Maroc sur le Sahara occidental, a reconnu son investissement important dans le développement de la région et a présenté le projet d’autonomie du Sahara occidental, présenté par le Maroc en 2006, comme un cadre crédible pour résoudre le conflit. La France et l’Espagne ont suivi l’exemple de Trump en approuvant le plan d’autonomie de Rabat. Par cette action, Trump a aligné la politique américaine sur une réalité essentielle : la recherche d’une réconciliation avec un régime algérien engagé dans une guerre par procuration perpétuelle est vaine.

Il s’agit de bien plus qu’un simple changement de politique. (...). Lors de son second mandat, Trump devrait concrétiser ce changement en ciblant la principale source d’instabilité de la région : le Front Polisario.

Les arguments juridiques en faveur de la désignation d’organisation FTO

(...). Sur le plan militaire, les liens meurtriers du Front Polisario avec des réseaux extrémistes sont bien documentés. Adnan Abou Walid al-Sahrawi, qui aurait joué un rôle au sein du Polisario, est devenu l’émir de l’ État islamique au Grand Sahara (EIGS). Sous sa direction, l’EIGS a mené de nombreuses attaques au Sahel, notamment une embuscade au Niger en 2017 qui a coûté la vie à quatre soldats américains .

En 2021, le gouvernement américain a mis à prix la tête d’al-Sahraoui à hauteur de 5 millions de dollars . La même année, le président Emmanuel Macron a déclaré que la France avait porté un coup majeur au terrorisme dans la région en tuant le chef de l’insurrection lors d’une frappe de drone . L’ascension d’al-Sahraoui, du Polisario à l’État islamique, souligne la superposition et l’évolution des écosystèmes militants dans la région. Elle démontre également que l’infrastructure politique du Polisario à Tindouf a longtemps facilité la radicalisation, les trafics et la mobilisation terroriste, menaçant la stabilité régionale, les intérêts américains et la vie des soldats américains.

Selon l’article 219 de la loi sur l’immigration et la nationalité , le Front Polisario répond aux trois critères statutaires pour une désignation d’organisation terroriste étrangère :

Premièrement, le Polisario est une organisation étrangère. Il opère entièrement hors des États-Unis. Ses dirigeants, ses infrastructures et ses activités militantes sont basés dans la région algérienne de Tindouf.

Deuxièmement, le Polisario se livre à des activités terroristes au sens de l’article 8 USC § 1182. Cela comprend des attaques en violation des accords de cessez-le-feu, des violences contre les civils et une coordination logistique et opérationnelle avec des organisations terroristes étrangères comme le Hezbollah . En 2018, le Maroc a rompu ses relations avec l’Iran en raison de la présence de camps d’entraînement du Hezbollah à Tindouf.

Troisièmement, les activités du Polisario menacent les ressortissants américains et portent atteinte aux intérêts sécuritaires américains. Le groupe fragilise le Maroc, allié majeur hors OTAN et partenaire clé des États-Unis dans la lutte antiterroriste. Il permet à des acteurs hostiles comme l’Iran, la Russie et la Chine d’étendre leur influence au Sahel, une région cruciale pour les intérêts militaires et économiques des États-Unis. De plus, les actions déstabilisatrices de l’organisation menacent le personnel américain déployé au Sahel et perturbent la coopération régionale en matière de renseignement et de sécurité.

L’argument stratégique en faveur de la désignation d’organisations FTO

(...). Le CGRI iranien et son mandataire, le Hezbollah, fournissent des drones et une formation au Polisario. Téhéran espère déstabiliser le Maroc, allié des États-Unis et d’Israël, augmentant ainsi le risque d’une guerre par procuration de type yéménite. (...).

L’Algérie, craignant l’alignement occidental du Maroc et ses liens croissants avec les États-Unis et Israël, fournit un soutien militaire et diplomatique, s’alignant sur l’Iran, la Chine et la Russie pour perpétuer le désordre.

La reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique par l’Afrique du Sud , ancrée dans une idéologie anti-occidentale, entrave l’intervention de l’ONU. Cela permet aux djihadistes et aux mercenaires de Wagner de semer plus efficacement l’instabilité dans la région, compromettant ainsi la stabilité africaine et menaçant les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis.

En réponse, les États-Unis devraient désigner le Polisario comme OTE. Cette désignation favorise les intérêts stratégiques américains de sept manières essentielles :

Premièrement, il gèlerait les avoirs du Polisario. Cela contribuerait à démanteler les réseaux de contrebande et d’armes du groupe, à rompre ses liens avec l’Iran, la Russie et la Chine, et à dissuader d’autres menaces indirectes d’attaquer les forces américaines ou leurs alliés.

Deuxièmement, cela contribuerait à la stabilité régionale en renforçant les efforts marocains de lutte contre le terrorisme, en renforçant la reconnaissance par Trump en 2020 du Sahara occidental comme territoire marocain et en renforçant la légitimité du plan d’autonomie de Rabat.

Troisièmement, cela perturberait la capacité de l’Iran à mener des guerres par procuration en perturbant une ligne d’approvisionnement clé du CGRI vers l’Afrique, réduisant ainsi la pression sur les ressources américaines dans la région au sens large.

Quatrièmement, cela exposerait et isolerait la stratégie de déstabilisation régionale de l’Algérie. En désignant officiellement le Front Polisario comme organisation terroriste, les États-Unis signaleraient qu’ils ne toléreront pas le militantisme soutenu par l’État, même sous couvert de libération. Cela renforcerait les normes internationales contre le séparatisme armé et remettrait en question le recours par l’Algérie à la guerre par procuration pour affaiblir les États voisins.

Cinquièmement, cela réduirait les flux d’armes vers les djihadistes du Sahel et renforcerait les partenariats africains des États-Unis. Le partage de renseignements par le Maroc et l’organisation d’exercices dirigés par les États-Unis , comme African Lion, soulignent la valeur de Rabat comme pierre angulaire de la politique américano-africaine.

Sixièmement, cela saperait la campagne de propagande internationale du Front Polisario. Depuis des décennies, le groupe utilise des discours humanitaires et l’ambiguïté juridique pour gagner la sympathie des instances internationales. Une désignation de terroriste par les États-Unis priverait le Polisario de ce vernis de légitimité, limitant ainsi sa capacité à manipuler des institutions comme l’Union africaine et le Parlement européen.

Septièmement, cela permettrait de remédier aux abus persistants du Polisario concernant le statut de réfugié dans les camps de Tindouf. Le groupe a utilisé ces camps – peuplés de Sahraouis privés de réinstallation ou de citoyenneté – à la fois comme levier politique et comme terrain de recrutement. Une qualification terroriste mettrait en lumière cette exploitation, découragerait l’instrumentalisation des populations déplacées et ferait pression sur l’Algérie pour qu’elle autorise une surveillance indépendante des camps qu’elle accueille. (...).

Conclusion

Le Sahara occidental n’est plus un enjeu marginal. Il est au carrefour géostratégique de la lutte antiterroriste, de l’accès aux ressources minérales essentielles et de la concurrence entre grandes puissances. Les réseaux militants liés au Polisario alimentent l’instabilité au Sahel, menaçant le personnel américain, fragilisant les gouvernements régionaux et perturbant l’accès aux gisements d’uranium, d’or et de terres rares, essentiels aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Dans ce contexte de turbulences, le Maroc demeure un partenaire fidèle des États-Unis : il neutralise les cellules terroristes, forme les forces régionales et sert de passerelle vers un engagement occidental constructif. (...).

