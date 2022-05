Les apiculteurs appellent à la lutte contre le vol et le vandandalisme sur les ruches

Face aux actes de vandalisme, de destruction de ruchers et de vol de miel, mettant en danger la survie des Abeilles, les apiculteurs du Bénin profitent de la Journée mondiale des abeilles (JMA) pour informer l’opinion publique et les décideurs politiques sur les menaces qui pèsent les abeilles au Bénin. Lire le communiqué

Communiqué de presse

« Vol et Vandalisme sur les ruches : Agissons pour protéger les abeilles, l’économie nationale et la santé des populations »

Bantè, le 18 mai 2022

Le 20 décembre 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 20 mai comme étant la journée mondiale des abeilles (JMA). L’enjeu est de contribuer à la prise de conscience du déclin, à l’échelle mondiale, de la diversité des pollinisateurs, et des risques que celui-ci comporte pour l’agriculture durable, les moyens de subsistance et l’approvisionnement en denrées alimentaires.

Au Bénin, la JMA 2022 sera célébrée le vendredi 20 mai 2022 au village des abeilles dans l’arrondissement de Koko, commune de Bantè, à partir de 09h00. Cette manifestation solennelle est l’occasion des grandes retrouvailles des apiculteurs du Bénin, des organisations professionnelles d’apiculteurs, des promoteurs d’entreprises apicoles, autres acteurs impliqués dans le développement des filières apicoles au Bénin et des autorités communales, départementales et nationales.

L’édition 2022 de la JMA intervient dans un contexte marqué par des actes de vandalisme, de destruction de ruchers et de vol de miel, mettant en danger la survie des Abeilles. C’est un véritable fléau national qui détruit les exploitations, démotive les apiculteurs, et constitue une source de problème de santé publique en raison de l’utilisation des pesticides lors des récoltes frauduleuses de miel.

Les acteurs apicoles, notamment les apiculteurs ont alors pris l’initiative de profiter de la JMA pour informer l’opinion publique et les décideurs politiques sur ce drame en cours, et les appeler à agir pour protéger les abeilles, l’économie nationale et la santé des populations béninoises. Un plaidoyer sera fait à l’endroit des gouvernants pour des mesures fortes susceptibles de protéger d’une part les abeilles, l’apiculture et ses services clés que sont la pollinisation et la production des produits nobles comme le miel, et d’autre part de protéger les populations d’un empoisonnement lent mais dangereux.

Quant aux apiculteurs, ils s’engagent déjà à jouer leur partition pour une prise de conscience à tous les niveaux, promouvoir les initiatives en faveur de la protection des abeilles et des autres pollinisateurs, afin de contribuer à leur santé et à leur développement, en gardant à l’esprit que l’amélioration des services des pollinisateurs est importante pour la réalisation des objectifs de développement durable.

Au Bénin, l’apiculture dans sa forme moderne (utilisation des ruches à cadres mobiles) a été introduite au Bénin vers les années 1950. Elle est pratiquée par quelques 5 565 apiculteurs installés essentiellement dans les zones forestières et savanicoles des départements de l’Atacora, Donga, Borgou, Alibori, Zou et Collines, mais aussi et de plus en plus vers les zones méridionales du pays. Elle s’est considérablement développée au cours des dernières années avec une production moyenne annuelle estimée à 420 tonnes.

Renseignements

Pour plus de renseignements, veillez-vous adressez au

Comité d’Organisation de la JMA 2022

Contacts : 96757710 / 97632038/ 97105615

17 mai 2022 par