Les aménagements prévus au projet de réhabilitation des voies d’accès de Cotonou

Des panneaux signalétiques posés sur certaines artères de Cotonou annoncent le démarrage du projet de réhabilitation et d’aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou. Plusieurs aménagements sont prévus dans le cadre du projet.

L’axe Etoile Rouge – Carrefour UNAFRICA – Carrefour Cheminot (lot 2) bénéficiera d’aménagements comme les autres pris en compte dans le cadre du projet de réhabilitation et d’aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou.

Selon un panneau signalétique du projet posé au Carrefour Cheminot, il est prévu le « Renforcement de la structure de la chaussée ; la Reprise du revêtement de la chaussée principale, le Traitement des trottoirs, Reprise du terre-plein-central, l’Aménagement de façade à façade, la Reprise de l’éclairage public, la Pose de lampadaires conventionnels et la Verdurisation des trottoirs ».

Ce lot du projet sur l’‘’Avenue Olory Togbé’’ (Rue 5.166) concerne les quartiers Gbeto, Mifongou, Dota, Zongo-Nima dans le 5è arrondissement de Cotonou.

Les travaux d’une durée de 6 mois seront exécutés pas l’entreprise JULIUS BERGER NIGERIA PLC.

Le Ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable (MCVD) est le maître d’ouvrage et la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA), maître d’ouvrage délégué, est l’autorité contractante.

La maîtrise d’œuvre est assurée par CECO-BTP INGÉNIEURS CONSEILS.

Le projet de réhabilitation et d’aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou prend en compte 13 axes de la ville soit 64 km de linéaire. Réparti en deux lots, le projet est déjà lancé sur certains axes de Cotonou.

M. M.

12 août 2024 par , ,