Les agréés du change sensibilisés sur la règlementation en vigueur

La Direction des affaires monétaires et financières du trésor public et de la comptabilité a organisé un atelier de sensibilisation au profit des gérants et promoteurs des sociétés et établissements de change manuel sur les dispositions du règlement relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

L’amélioration qualitative des prestations des bureaux de change manuel et le renforcement du dispositif de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sont entre autres, les objectifs d’un atelier de sensibilisation organisé mardi 14 décembre 2021 à l’hôtel Golden Tulip au profit des gérants et promoteurs des sociétés et établissements de change manuel. A l’occasion du lancement des travaux, Didier NOUKPO représentant de la Direction nationale de la BCEAO a fait savoir que certains agréés de change ne respectent pas leurs obligations.

Les résultats du contrôle annuel Ministère de l’Economie et des Finances ont révélé entre autres irrégularités, la vente de devise au-delà du seuil réglementaire ; l’absence de documents comptables ; la mauvaise tenue des registres ; le défaut d’information à la clientèle au guichet ; la non transmission des états périodiques ; l’indisponibilité des bordereaux d’achat et de vente de devises régulièrement remplis ; la fermeture des locaux de certains bureaux de change sans avoir préalablement informer les autorités compétentes. Procédant à l’ouverture des travaux, Hermann Orou TAKOU Directeur de Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances a souhaité de fructueux échanges et une meilleure compréhension des dispositions du règlement relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

