Les agents retenus à l’obtention du BAP et BQSP à la Police

A l’issue des tests de sélection, la liste des fonctionnaires de police retenus pour l’accès aux formations préparatoires à l’obtention du Brevet de Qualification Supérieure de Police (BQSP) et du Brevet d’Aptitude Professionnelle (BAP) et mise en formation a été rendue publique.

Les formations préparatoires à l’obtention du Brevet de Qualification Supérieure de Police (BQSP) et du Brevet d’Aptitude Professionnelle (BAP) démarrent le mercredi 17 août 2022 à partir de 08 heures à l’Ecole nationale des brigadiers et agents de Police.

LISTE DES AGENTS RETENUS AUX FORMATIONS A L’ISSUE DES TESTS

15 août 2022 par