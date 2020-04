Les agents auteurs de violence sur conducteur de taxi moto identifiés

Les agents de sécurité qui ont brutalisé un conducteur de taxi-moto et sa cliente ont été identifiés a-t-on appris ds sources officielles.

En effet, une vidéo montrant des forces de sécurité faisant usage de leur matraque face à un conducteur de taxi-moto et sa cliente a fait le tour des réseaux sociaux. Des images violentes qui ont suscité divers commentaires et ont nourri de vives réactions. Très rapidement, les autorités se sont saisis de l’affaire et une information vient d’être publiée dans ce sens.

"Les agents en uniforme vus dans une vidéo de répression d’un conducteur de taxi-moto et sa cliente sont déjà identifiés. Cette inadmissible violence sera punie avec la dernière rigueur."

Voilà une réaction officielle qui vient rétablir la justice et mettre fin aux nombreuses réactions.

