Les adjoints au maire formés à la mobilisation des ressources locales non fiscales

Apprendre à mobiliser les ressources locales non fiscales, c’est l’objectif d’un atelier de formation auquel prennent part les adjoints au maire de la 4ème mandature de la décentralisation.

Initiée par le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, la session de formation se justifie par les dysfonctionnements observés au niveau des communes. Raphaël Akotègnon a cité entre autres, l’insuffisance d’appropriation des outils indispensables pour assurer la mission de représentation de la population à la base ; la gestion peu orthodoxe des ressources mises à la disposition des communes ; la non maîtrise des procédures de passation des marchés publics communaux et enfin, la gestion peu transparente des affaires domaniales.

Les participants seront entretenus sur les stratégies de mobilisation des ressources locales non fiscales, les techniques de mise en œuvre et de suivi du plan de développement communal.

La formation ouverte ce mardi 27 septembre 2021 se déroule simultanément dans 06 communes du Bénin. Il s’agit de Kétou, Lokossa, Parakou Natitingou, Bohicon et Dassa-Zoumè.

F. A. A.

29 septembre 2021 par