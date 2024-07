Les actes de la table ronde du Bénin sur le financement de l’action climatique

Le Bénin accélère ses efforts de lutte contre les changements climatiques. A l’occasion d’une Table ronde internationale sur le financement climat organisée le 16 juillet 2024 à Cotonou, les initiatives visant à catalyser le financement climatique dans le pays ont été exposées.

Elargir les mécanismes de financement climatique au Bénin, c’est l’objectif de la Table ronde internationale sur le financement climat qui a eu lieu à Cotonou, le 16 juillet 2024. La rencontre organisée en collaboration avec le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale, a connu la participation des partenaires financiers et des partenaires au développement, le secteur privé et la société civile.

Le Bénin grâce à l’appui constant du Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, et la Banque Africaine de Développement (BAD), réalise des progrès significatifs dans sa stratégie de financement du climat. Ces efforts selon une publication du gouvernement, incluent l’accès à la facilité de Résilience et de Durabilité, l’établissement du Rapport National sur le Climat et le Développement, ainsi que la création d’un cadre institutionnel pour une gouvernance et une intégrité des projets climats, notamment carbone au Bénin. Ces initiatives ont également permis la mise en place d’un programme de financement adressant les secteurs prioritaires tels que l’Énergie et l’Agriculture.

