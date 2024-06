Les USA inaugurent des infrastructures éducatives au CEG Adjaha

Le Collège d’Enseignement Général (CEG) Adjaha, un arrondissement de la commune de Grand-Popo, bénéficie d’un module de 4 salles de classe, de deux blocs de 4 latrines et l’extension sur 500 mètres du réseau électrique. Ces nouvelles infrastructures réalisées dans le cadre du programme d’assistance humanitaire du Département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique (USA), ont été inaugurées vendredi 21 juin 2024.

Les élèves du Collège d’Enseignement Général (CEG) Adjaha dans la commune de Grand-Popo bénéficient de nouvelles infrastructures depuis le vendredi 21 juin 2024.

Un module de 4 salles de classe, deux blocs de 4 latrines tous accessibles aux personnes en situation de handicap ont été inaugurés dans ledit collège.

Il a été procédé à l’extension du réseau électrique sur 500 mètres environ pour permettre l’électrification des nouvelles salles de classe.

Les latrines construites sont dotées de station de lavage des mains pour un environnement hygiénique.

« Cette installation moderne a été financée dans le cadre du programme d’assistance humanitaire du département de la défense des Etats-Unis qui renforce les institutions les plus hautes et améliore les conditions de vie des populations tout en soutenant les solutions africaines face aux défis africains », a indiqué Brian Shukan, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, lors de l’inauguration des infrastructures.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du préfet du département du Mono, le maire de la commune de Grand-Popo, le Chef de l’Arrondissement de Adjaha, le Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique (DDESFPT/Mono), des élèves et parents de l’arrondissement d’Adjaha.

Les Etats-Unis d’Amérique sont fiers de s’associer au Ministère de l’enseignement secondaire pour améliorer l’éducation et la qualité de vie grâce au projet du gouvernement américain, selon Brian Shukan.

« Nous aspirons à ce que davantage d’enfants aillent à l’école et à ce qu’ils acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour réussir et contribuer à la vie de leur communauté et du pays. Une population éduquée est la pierre angulaire du développement et de la démocratie », a ajouté l’ambassadeur.

Les bénéficiaires des infrastructures ont exprimé leur joie à l’endroit des donateurs.

Portant la voix du corps professoral, Firmin Sossou, le Directeur du CEG Adjaha a fait savoir que les infrastructures réalisées mettent fin à la situation d’insécurité des apprenants et des enseignants qui disposent désormais d’un « cadre favorable à l’apprentissage ».

En effet, le CEG Adjaha est confronté depuis sa création en 2006 à un défaut d’infrastructures , selon les témoignages respectifs du président du Bureau de l’Association des Parents d’élèves (APE), du président de l’Association de développement de l’arrondissement de Adjaha et du Chef d’Arrondissement.

« L’érection de ce joyau vient à point nommé pour régler des problèmes. Désormais nous pourrions pousser un ouf de soulagement puisque ces infrastructures de qualité flambant neuves, rayonnantes, construites avec des matériaux de qualité, nous permettront de bénéficier des conditions optimales de travail en vue de donner de bons résultats », s’est réjouie Augustine Zobinou, porte-parole des élèves.

« Ce joyau est l’expression vivante de la coopération entre les Etats-Unis d’Amérique et le Bénin », a indiqué Jocelyn Ahyi, le maire de la commune de Grand-Popo.

Pour Hyacinthe Atoun, le Directeur Départemental des Enseignement secondaire général, de la formation technique et professionnelle (DDESFTP/Mono), le 21 juin 2024 est une « date historique » pour les acteurs de l’école. « Nous célébrons une démonstration palpable de l’amitié sincère entre les peuples des Etats-Unis d’Amérique et du Bénin », a-t-il ajouté.Au nom du président de la République et du gouvernement du Bénin, Bienvenu Milohin, le préfet du département du Mono a exprimé la reconnaissance du peuple béninois au gouvernement américain.

« Ce geste généreux témoigne de la solidité de la coopération fructueuse et souligne l’engagement constant des Etats-Unis envers l’amélioration des infrastructures éducatives », a indiqué le préfet du Mono. Il a invité les élèves à faire un bon usage des infrastructures mises à leur disposition.

Plusieurs doléances ont été faites à l’occasion de l’inauguration. Les usagers du CEG Adjaha ont demandé d’équiper de mobiliers les salles de classe nouvellement construites, aménager la cour du collège, la voie d’accès au collège ainsi que d’autres infrastructures dont une bibliothèque, un laboratoire, une salle informatique et la clôture du collège, etc.

Le programme d’assistance humanitaire du Département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique (USA) a permis la construction d’infrastructure dans d’autres régions du Bénin : un bloc de 4 salles de classes, un laboratoire et des latrines au CEG Toucountouna et au CEG Patago ; un bloc de 4 salles de classe au CEG Sérou, etc.

M. M.

22 juin 2024 par ,