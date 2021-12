Les USA compatissent à la douleur du peuple béninois

L’Ambassade des Etats-Unis près le Bénin a rendu publique une déclaration à la suite de l’attaque contre des positions de l’armée béninoise.

« J’exprime mes condoléances les plus attristées aux familles des soldats tués dans l’attaque intervenue à l’aube du 2 Décembre contre les forces militaires béninoises près de Porga », a exprimé Patricia Mahoney, l’ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin. Selon la déclaration rendue publique le 03 Décembre 2021, les Etats-Unis condamnent cette violence. « Nous nous engageons à soutenir le Gouvernement du Bénin dans ses efforts de promotion de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, notamment à travers une assistance aux Forces Armées Béninoises dans le but de mieux sécuriser les frontières du pays. Nous sommes également engagés aux côtés du gouvernement et de la société civile pour empêcher l’insécurité de prendre racine, notamment à travers la prestation de services de santé, le développement économique et les programmes de résilience communautaire », indique la déclaration des USA.

