Les USA appuient les services de santé communautaire au Bénin

Le Gouvernement des États-Unis a renouvelé son soutien financier aux services de santé communautaire au Bénin avec une contribution de plus de 5,4 milliards de FCFA. Cette assistance fait partie des actions de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) dans le but d’améliorer la santé maternelle et infantile et de lutter contre le paludisme.

Dans le cadre du Paquet des Interventions à Haut Impact (PIHI), un programme mis en œuvre en partenariat avec le Ministère de la Santé, les Directions Départementales de la Santé et les communautés elles-mêmes, le Gouvernement des États-Unis en plus de la formation des relais communautaires, se chargera de les doter en équipement de travail. L’USAID financera cette intervention dans 17 communes réparties comme suit : tout le département du Mono (Comè, Bopa, Houéyogbé, Grand-Popo, Lokossa, Athiémé), de la Donga (Bassila, Djougou, Copargo, Ouaké), certaines communes du département des Collines (Savalou, Bantè) et de l’Atlantique (Allada, Zè, Toffo, Abomey-Calavi, So Ava).

« Les relais communautaires sont la première ligne de défense contre les maladies au niveau communautaire et l’USAID est fier de soutenir le renforcement de ces services et systèmes de santé vitaux. Cette assistance américaine de 5,4 milliards de FCFA est le plus récent exemple du partenariat entre l’USAID et le Gouvernement du Bénin pour promouvoir la bonne santé dans le pays. » propos du Représentant Résident de l’USAID, M. Carl Anderson.

L’USAID prend un engagement pour les quatre prochaines années sur la base du succès de sa première phase de soutien au PIHI, qui a en 2014. Au total, l’USAID aura soutenu la santé communautaire avec plus de 11 milliards de FCFA sur 10 ans.

Le Gouvernement des États-Unis dépense 15 milliards de FCFA par an pour soutenir le Gouvernement du Bénin dans l’amélioration des services de santé et le renforcement du système de santé. Outre la santé communautaire, les États-Unis soutiennent également la lutte contre le paludisme, la prestation des services de planification familiale et le renforcement des chaînes d’approvisionnement des produits médicaux au Bénin.

