Les Premiers du Bénin à l’examen de Licence honorés le 13 octobre prochain

L’excellence, un engagement fort à l’Ecole Supérieure de Management s’est matérialisé à la session 2023 de l’examen national de Licence. Plusieurs étudiants de la prestigieuse école ont brillé par leurs résultats à cet examen se hissant aux rangs de premiers dans plusieurs filières de formation.

Le 13 octobre 2024 est une date qui sera gravée dans les annales de l’Ecole Supérieure de Management. Les étudiants de cette école, premiers du Bénin à la session 2023 de l’examen national de Licence seront célébrés à cette date. A quelques jours de l’évènement qui s’annonce riche en couleurs, toute l’administration de ESM-BENIN et le comité d’organisation s’affairent pour une célébration mémorable, parrainée par Luc ATROKPO, maire de la ville de Cotonou. Au total, huit (08) lauréats seront distingués.

Dans le rang des premiers à l’examen national de Licence, on retrouve Gloria MARTIN’S ; elle est la première du Bénin dans la filière Tourisme et Loisirs (ToL). En Gestion des Ressources Humaines (GRH), l’étudiant Vivien TITI ravit la vedette à tous les candidats ; 1er du Bénin. Comme lui, Richy ALOSSE et Yolande KPADONOU sont également premiers à l’échelle nationale dans les filières Marketing, Commerce et Communication (MCC) et Entreprenariat et Gestion des Projets (EGP).

En plus des premiers au plan national, d’autres étudiants de ESM-BENIN sont classés 2e. Il s’agit de Amelé Assou BADA, 2e du Bénin dans la filière Secrétariat de Direction (SD), et de Stanislas RIKPOSSOU dans la filière Tourisme et Loisirs. Régis KOUMASSOU et Gaëlle BOKOSSA occupent également le même rang, respectivement dans les filières Transport Logistique (TL) et Journalisme Audiovisuel (JA).

La rentrée académique 2024-2025 a déjà démarré à ESM-BENIN, et les enseignants et les étudiants s’activent pour engranger des résultats encore plus élogieux dans le cadre convivial que favorisent les nombreux atouts de l’école. La tournée annuelle d’orientation et d’octroi de demi-bourse se poursuit à travers tous les sites, répandus dans toutes les régions du Bénin.

