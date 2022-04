Les Pays-Bas appuient la réforme du système partisan au Bénin

Le programme Renforcement et appui pour des partis politiques inclusifs et démocratiques (RAPID) du Royaume des Pays-Bas est officiellement lancé. La cérémonie s’est déroulée, en présence des autorités politiques, des représentants des partis politiques, et des partenaires techniques et financiers.



Contribuer à l’amélioration du fonctionnement et de la gouvernance des formations politiques au Bénin, c’est l’objectif du programme RAPID. Il vise selon le Dr Azizou Chabi Imorou, directeur de l’institut pour la gouvernance démocratique chargé de la mise en œuvre du programme, le renforcement des partis politiques du Bénin afin qu’ils contribuent plus efficacement au développement inclusif et à la paix à travers la mise en œuvre de leurs rôles et missions démocratiques. « C’est un programme qui s’inscrit dans les priorités nationales définies par le gouvernement dans son premier programme d’actions (PAG1), et réitéré dans le PAG2 (2021-2026) », a-t-il souligné.

Le programme RAPID est financé en majeure partie par le Royaume des Pays-Bas. D’une durée de 04 ans, il sera exécuté par l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, et l’institut pour la gouvernance démocratique.

F. A. A.

19 avril 2022