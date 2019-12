Les Forces navales dans la Manœuvre « Barracuda »

La sécurisation des eaux du Bénin devient une obligation pour le gouvernement. Depuis que le chef de l’Etat s’est engagé à mettre fin aux menaces dans les eaux béninoises, les forces navales profitent de toutes les occasions qui leurs sont offertes pour se mettre aux aguets. Avec à leur tête le chef d’Etat-major, le Capitaine de vaisseau Albert Ezin Badou, les Forces navales béninoises se lancent dans la manœuvre maritime « Barracuda » qui a démarré ce jeudi 26 décembre 2019 à Cotonou. Cet exercice de deux jours visent à évaluer les aptitudes des forces navales à réagir promptement et efficacement à toute attaque contre les intérêts du Bénin.

Cet exercice permet aussi de renforcer les capacités opérationnelles des personnels de différentes unités des Forces Navales pour une lutte efficace contre les activités illicites dans les eaux béninoises. La piraterie maritime, le trafic de drogue et d’êtres humains en sont les plus fréquentes.

Sous la houlette du Capitaine de corvette Franck Saïzonou et de son adjoint le Capitaine de corvette Wensceslas Gbaguidi, cette opération permettra d’évaluer les dispositifs et procédures pour une intervention rapide et efficace des personnels de cette composante des Forces Armées Béninoises en cas de menace quelconque dans les eaux béninoises.

Les hommes du capitaine Badou ont effectué ce premier jour des manoeuvres, deux activités dont la première porte sur la piraterie maritime.

Pour cet exercice, les personnels du patrouilleur Ouémé des Forces navales béninoises, ont procédé à l’abordage d’un bateau pirate attaquant un tanker tout en mettant la main sur les pirates. Quant à la seconde activité, elle a porté sur la sécurité à bord et à quai. L’opération a consisté à la prise en charge par les équipages et l’extinction de deux incendies survenus coup sur coup sur un navire accosté à quai et puis dans le local des machines.

