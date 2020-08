Les FCBE veulent saisir la Cour constitutionnelle

Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) de Parakou n’approuvent pas le conseil municipal installé ce jeudi 13 août 2020, et présidé par le nouveau maire, Zimé Chabi Inoussa. Ils l’ont fait savoir au cours d’un point de presse animé juste après le vote dans la salle d’audience du désormais ex maire, Aboubacar Yaya.

Selon le coordonnateur communal des FCBE, Issifou Amadou, il s’agit « d’un coup monté de toute pièce pour évincer les cauris à Parakou ». A l’en croire, « aucun accord de gouvernance n’a été signé entre les partis au pouvoir et les cauris ».

La présence de la conseillère, Alimatou Abdoulaye, au poste de 3ème adjoint au maire, n’engage nullement le parti, a-t-il martelé.

Selon Issifou Amadou, dans « la paix » et le « calme », des actions seront engagées pour que justice leur soit rendue. La Cour constitutionnelle sera saisie, a-t-il annoncé.

Après l’élection de Aboubacar Yaya au poste de maire à Parakou, les FCBE autrefois majoritaires avec 17 conseillers, ont perdu la majorité absolue à travers l’invalidation par la Cour suprême des sièges des conseillers Ousmane Traoré et Adiyath Ali Yerima.

F. A. A.

14 août 2020 par