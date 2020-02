Au cours d’une séance d’échanges tenu ce vendredi 07 février 2020 au domicile de leur président d’honneur, les coordonnateurs communaux des Forces cauris pour un Bénin émergents (FCBE) se sont accordés pour l’organisation d’un congrès du parti.

Au regard de la crise que le parti a connue depuis un moment, les coordonnateurs communaux ont soutenu que seule l’organisation d’un congrès permettra de rassembler les militants et militantes, et lancer la formation politique pour une victoire aux prochaines élections communales, municipales et locales.

Sans le congrès, rien n’est garanti, ont-ils souligné indiquant leur incapacité à aller sur le terrain dans un ‘’environnement inconnu’’.

Les coordonnateurs communaux ont par ailleurs exigé une connaissance des questions ayant trait au récépissé, aux statuts et autres textes du parti. Pour eux, le congrès envisagé permettra de corriger et d’harmoniser les statuts et règlement de la formation politique. Faute de quoi le parti FCBE à les en croire, risque d’être plombé avec l’omnipotence des pouvoirs du Secrétaire exécutif national (SEN) en matière de convocation des organes.

Ils ont également estimé qu’avec le congrès, le schéma de la gestion du processus électoral sera défini dans un esprit participatif.

Pour ces différentes propositions, le président d’honneur, Boni Yayi, a marqué son accord.

La rencontre de ce jour a été l’occasion pour les responsables FCBE d’échanger les vœux du nouvel An 2020.

F. A. A.

7 février 2020 par