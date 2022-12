Les Etats-Unis réaffirment leur soutien à la lutte contre les violences basées sur le genre

A l’occasion des 16 Jours d’Activisme contre les Violences Basées sur le Genre (VBGs), une marche nocturne a été organisée le 15 décembre 2022 à Cotonou. Ont pris part à cette marche, des membres du Corps diplomatique, d’organisations de la societé civile et d’ONGs, ainsi que des bénéficiaires de programmes d’échanges de l’Ambassade des Etats-Unis.

Initiée par l’Ambassade des Etats-Unis, la marche fait partie « d’une dynamique mondiale visant à offrir aux femmes, aux filles, et aux personnes vulnérables l’opportunité symbolique de se retrouver dehors pendant la nuit, ce qui est généralement considéré comme risqué ». Arborant la couleur orange, les participants ont marché du bureau MTN sur le Boulevard de la Marina jusqu’au Statue de l’Amazone.

« La violence basée sur le genre reste une ‘pandémie fantôme’, avec une femme sur trois dans le monde victime de violence conjugale et/ou de violence sexuelle non conjugale au cours de sa vie », a déclaré la première Conseillère de l’Ambassade des Etats-Unis Karen Gustafson de Andrade. Il s’agit d’un phénomène mondial, aux Etats Unis comme dans le monde entier. « Cette violence qui entraîne des conséquences dévastatrices, nous interpelle tous. Il faut changer »,a-t-elle ajouté.

A en croire Gustafson de Andrade, le gouvernement des États-Unis donne la priorité à l’élimination de la violence liée au genre dans la nouvelle Stratégie des Etats-Unis pour la Prévention et la Réponse aux VBGs dans le monde. C’est également« une priorité dans le tout premier Plan d’Action National des Etats-Unis pour mettre fin à ce phénomène ».

« Au Bénin, les Etats-Unis financent la réinsertion économique des victimes de VBGs afin qu’elles puissent gagner leur vie. Dans l’optique de favoriser l’autonomisation des femmes, le gouvernement américain favorise le mentorat entre jeunes femmes et femmes avec de l’expérience dans leur domaine grâce à des programmes d’échanges. Toutes les activités de développement conduites par les Etats-Unis intègrent la composante genre et ce, dans toutes les régions du Bénin - que ce soit dans la construction d’installations électriques hors-réseau à Natitingou ou dans la conduite de dialogues communautaires à Malanville », renseigne le communiqué de l’Ambassade des Etats-Unis.

A travers la nouvelle Stratégie des Etats-Unis pour la Prévention et la Réponse aux VBGs dans le monde, informe la même source, le gouvernement américain entend prioriser l’inclusivité et se focaliser sur les facteurs d’identité spécifiques qui augmentent le risque de VBGs pour différents types de personnes et compliquent l’accès aux services et à la sécurité.

23 décembre 2022 par ,