Les Etats-Unis offrent des blindés et autres équipements aux FAB

Le gouvernement américain appuie les efforts de lutte contre l’insécurité au Bénin. Un important lot de matériels roulants et autres équipements ont été mis à la disposition des Forces armées béninoises (FAB) ce mercredi 27 novembre 2024 au camp militaire d’Allada.

Afin de contribuer à la protection des soldats au combat et d’améliorer la communication entre les unités déployées, les Etats-Unis apportent leurs appuis au Bénin. 12 véhicules blindés de transport de troupes ont été mis à la disposition des FAB ce mercredi 27 novembre 2024. En plus des véhicules, 280 plaques balistiques et 35 radios tactiques ont été également offerts. Le coût total des investissements selon les services de communication du gouvernement, est de 3,5 milliards de francs CFA. Au cours de la cérémonie de remise officielle, l’ambassadeur des Etats-Unis a salué la coopération entre son pays et le Bénin. Pour Brian SHUKAN, les efforts doivent être soutenus par une approche globale qui intègre le développement, l’inclusion sociale et la prise en compte des besoins des populations vulnérables et des minorités. Ces efforts selon le diplomate américain, nécessitent une coopération étroite, une formation spécialisée et un engagement ferme à promouvoir la résilience et le développement.

Ces appuis selon le ministre de la défense nationale, sont le témoignage de la solidité des relations qui lient les deux nations. « Grâce aux États-Unis, les FAB seront encore mieux équipées et mieux préparées pour faire face aux défis sécuritaires qui se posent à notre pays », a affirmé Alain NOUATIN rassurant de leur usage à bon escient.

Le chef d’État-Major Général des Forces armées béninoises, le Général de Division Fructueux GBAGUIDI, et plusieurs hauts gradés de l’armée étaient présents à la cérémonie officielle de remise.

28 novembre 2024