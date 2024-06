Les États-Unis au Bénin ont doté la localité d’Adjaha d’un nouveau module de quatre classes et des latrines Lire le communiqué de l’Ambassade des Etats-Unis au Bénin.

L’Ambassadeur des États-Unis au Bénin, Brian Shukan, et le Préfet du Mono Bienvenu Milohin, ont inauguré le 21 juin, un nouveau module de quatre classes et des latrines dans la localité d’Adjaha. Ce nouveau module est un bâtiment moderne qui comprend une salle de classe accessible aux fauteuils roulants et de nouvelles latrines. Il accueillera 315 enfants de la région.

L’Ambassadeur Shukan a noté : « ces salles de classe et ces latrines offrent un environnement hygiénique, y compris des stations de lavage des mains. Nous espérons que ces nouvelles latrines encourageront les filles de la communauté à poursuivre leurs études jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Le bâtiment et les latrines sont accessibles à tous les élèves car ils méritent les mêmes opportunités en matière d’éducation. Une population instruite est la pierre angulaire du développement économique et de la démocratie. »

Cette inauguration marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux nations, soulignant leur engagement commun à renforcer le système éducatif et les institutions démocratiques, ainsi qu’à favoriser la prospérité du peuple béninois.

Le coût de ce projet s’élève à près de 240 millions de francs CFA. Le financement est assuré par le Fonds d’Aide Humanitaire, d’Assistance en Cas de Catastrophe et d’Aide Civique à l’Etranger du Département de la Défense des États-Unis.

Le partenariat entre les États-Unis et le Bénin s’étend sur plus de six décennies, depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1960. Les États-Unis restent fidèles à leur soutien aux efforts du Bénin pour promouvoir la démocratie, renforcer la sécurité et accroître la prospérité de ses citoyens.

