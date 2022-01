Les États-Unis Soutiennent un atelier de formation pour les Officiers des droits de l’Homme

Le Gouvernement des États-Unis apporte son appui à la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) pour la formation d’officiers des droits de l’homme, qui travailleront au sein de centres délocalisés de la CBDH afin d’aider les citoyens à interagir avec la commission en dehors de Cotonou. Cet appui s’est matérialisé à travers un atelier de formation de trois jours à Lokossa.

Les Etats-Unis, à travers l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), soutiennent cet atelier pour :

● Former les officiers des droits de l’homme à recevoir les plaintes des victimes d’atteintes aux droits de l’homme, collecter des informations précises et améliorer la coordination entre les victimes et la CBDH ;

● Renforcer les capacités de la CBDH à recevoir les plaintes individuelles et collectives des citoyens, à enquêter sur les cas de violations des droits de l’homme, à guider les victimes et à fournir une assistance à ceux qui en font la demande ; et

● Donner aux militants des droits de l’homme les moyens de renforcer leur capacité à plaider pour la protection de la démocratie et des droits de l’homme au Bénin.

Dans le cadre de son appui à la protection et à la promotion des droits de l’homme au Bénin, l’USAID travaille avec la CBDH depuis 2019 pour atteindre cet objectif commun. Fondamentalement, l’USAID et la CBDH visent à renforcer les capacités des organisations de la société civile à recevoir les plaintes individuelles et collectives des citoyens et à enquêter sur les cas de violations des droits de l’homme. En outre, la CBDH cherche à renforcer sa capacité à guider les victimes et à fournir une assistance aux personnes qui en font la demande.

Dans son discours à l’hôtel Link de Lokossa le 24 janvier, le Représentant Résident de l’USAID/Bénin Carl Anderson, s’est adressé aux participants, en déclarant, « Votre travail sera crucial pour la commission parce que vous serez comme ses yeux sur le terrain. Votre présence facilitera l’accessibilité à la commission pour le public et les couches les plus vulnérables de la société."

Les États-Unis font la promotion des droits de l’homme et de la gouvernance démocratique pour rendre le monde plus libre, pacifique et prospère. Cet atelier, mis en œuvre par l’Association du Barreau Américain dans le cadre de l’activité Advancing Rights in Benin de l’USAID, est une composante importante du soutien des Etats-Unis à la promotion des droits de l’homme au Bénin.

