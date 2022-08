Les Béninois au Sénégal et en Guinée équatoriale s’enrôlent au Ravip

Le Recensement Administratif à Vocation d’Identification des Personnes (Ravip) a démarré, mercredi 10 août 2022, pour les Béninois et Béninoises vivant au Sénégal et en Guinée équatoriale.

Le gouvernement du président Patrice Talon est engagé à ne laisser personne de côté. L’opportunité a été offerte à la diaspora de bénéficier des multiples avantages de la réforme des actes d’état civil sécurisés. C’est à travers le démarrage, mercredi 10 août 2022, au Sénégal et en Guinée équatoriale du Recensement Administratif à Vocation d’Identification des Personnes (Ravip).

Etape primordiale de la réforme, l’enrôlement au Ravip permettra aux Béninoises et Béninoises de ces deux pays d’obtenir au même titre que restés au Bénin, leur numéro d’identification personnelle (individuel) et des actes sécurisés tels que l’acte de naissance sécurisé ; le certificat d’identification personnelle (CIP) ; la carte d’identité nationale biométrique ; le certificat de célibat et de coutume, etc. Il est donc à souhaiter que les Béninois séjournant au Sénégal et en Guinée équatoriale puissent sortir massivement pour se faire enrôler.

