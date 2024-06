Les 9 marchés de Cotonou estimés à près de 32 milliards FCFA

La construction des 9 marchés urbains de Cotonou a coûté environ 32 milliards de FCFA. C’est ce qu’a indiqué la ministre de l’industrie et du commerce, Alimatou Assouman, samedi 15 juin 2024, lors de l’inauguration officielle du marché de Cadjehoun.

Le premier marché urbain de Cotonou, celui de Cadjehoun a été ouvert au public ce samedi 15 juin. Il fait partie des 9 marchés urbains construits à Cotonou dans le cadre du vaste projet de 35 marchés urbains et régionaux au Bénin. Selon la ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman, les travaux de construction des 9 marchés de Cotonou sont évalués à environ 32 milliards de FCFA. Répondant aux normes et standards internationaux, le marché de Cadjéhoun construit en R+1 comprend 46 étals, 10 boutiques et 2 restaurants. Il comporte aussi des toilettes modernes, une salle polyvalente pour les réunions, une infirmerie, un bureau administratif etc.

Les 9 marchés urbains de Cotonou sont dans les quartiers ci-après : Cadjéhoun, Gbégamey, Hlazounto (encore appelé le marché de Sainte Trinité), Wologuédé, Ménontin, Midombo, Tokplégbé, PK 3, Aidjèdo.

17 juin 2024