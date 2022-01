Les 36 projets du secteur de l’énergie inscrits au PAG2

Le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG2) sur la période 2021-2026 rendu public, jeudi 06 janvier 2022, comporte 36 projets dans le secteur de l’énergie sur un total de 342.

Trente-six (36) réformes/projets reposant sur le pilier 2 (Poursuivre la transformation structurelle de l’économie) sont inscrits au volet énergie dans le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) de la période 2021-2026. Le coût de réalisation des projets du secteur de l’énergie est évalué à 1.119 milliards francs CFA, un montant en hausse comparativement au PAG1 qui était de 160 milliards francs CFA.

Entre autres réformes/projets du secteur de l’énergie, figurent la mise en place d’un opérateur de transport d’électricité ; la mise en place d’un instrument de financement des énergies renouvelables ; la restructuration de Contrelec ; l’instauration d’un protocole d’efficacité énergétique et de sécurité électrique dans les bâtiments et installations publiques.

Le PAG2 prévoit également la Construction d’une centrale thermique de 143 MW dans la Zone Economique Spéciale de Glo-Djigbé ; la Construction d’un terminal flottant de stockage et de regazéification (FSRU) ; la Construction de 5 centrales solaires cumulant 100 MWc ; la Construction du barrage hydroélectrique de Dogo bis (128 MW) ; l’Alimentation en énergie électrique de la route des pêches, l’Electrification solaire de 750 infrastructures sociocommunautaires ; la Restructuration du Système de Répartition et d’Extension des Réseaux de la SBEE dans les grands centres urbains, l’Augmentation de l’Accès à l’Electricité au Bénin (P2AE) ; l’Accès durable et sécurisé du Bénin à l’énergie électrique ; l’Electrification Rurale (PERU).

6 janvier 2022