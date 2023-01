Les 305 enseignants réintégrés convoqués aux formalités

Dans le cadre de leur reprise de service, les 113 enseignants du primaire et 792 du secondaire réhabilités le 18 janvier 2023 en Conseil des ministres, sont invités à accomplir au plus tard le vendredi 24 février 2023 les formalités de réintégration dans la fonction publique.

Radiés de la Fonction publique en 2019 pour boycott de l’évaluation des connaissances intellectuelles et professionnelles puis réintégrés en janvier 2023, les trois cent (305) enseignants « sont invités à se rapprocher de la Direction de la Planification, de l’Administration et des Finances de leur ministère de tutelle, notamment le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire ou le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle pour leur reprise de service au plus tard le vendredi 24 février 2023 ».

« Passé ce délai, ceux qui n’auront pas repris service auraient choisi délibérément de refuser leur réintégration dans la Fonction publique Ministre du Travail et de la Fonction Publique », a rappelé la Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys dans un communiqué en date du 31 janvier 2023.

