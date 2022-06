Les 17 détenus pour affaire de coup d’Etat libérés

Liberté provisoire, ce mardi 14 juin 2022, pour les dix-sept (17) personnes détenues depuis 2020 pour atteinte à la sûreté de l’Etat.

En détention pour atteinte à la sûreté de l’Etat, Ferdinand Combetti, Imorou Danialou et 15 autres personnes ont recouvré leur liberté, mardi 14 juin 2022.

Une liberté provisoire accordée sur décision de justice en attendant que le dossier soit vidé.

Les dix-sept prévenus étaient placés sous mandat de dépôt à la prison civile d’Akpro-Missérété dans l’affaire de préparation de coup d’état contre le régime Talon dont le cerveau serait le colonel à la retraite Pascal Tawès.

La mise en liberté des prévenus intervient à la suite des consultations entamées par le Chef de l’Etat Patrice Talon et ses prédécesseurs Boni Yayi, Nicéphore Soglo et plusieurs autres personnalités.

M. M.

15 juin 2022 par ,