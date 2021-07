Léonard Dossou, coordonnateur de la Plateforme Médias Uemoa

Le Directeur général et promoteur du journal L’économiste au Bénin et au Togo est désormais le coordonnateur de la Plateforme Medias Uemoa, réunissant les journalistes qui collaborent avec l’organisation ouest-africaine. L’Assemblée générale constitutive a eu lieu mercredi 14 juillet 2021, à la salle de conférence de l’Hôtel Bravia de Ouagadougou (Burkina Faso).

La séance a permis aux membres de choisir la dénomination Plateforme Medias Uemoa. Elle a pour objectifs de faciliter l’accès à l’information aux journalistes des Etats Membres, renforcer les capacités des journalistes et accompagner le processus d’intégration régionale. Le Bureau mis en place est constitué de 8 membres, issus des Etats membres de l’Uemoa avec un mandat de 2 ans renouvelable.

Léonard Dossou, Directeur général et promoteur du journal L’économiste au Bénin et au Togo a été désigné coordonnateur de la plateforme Médias Uemoa.

« L’Uemoa fait beaucoup de choses que nous ignorons. Durant cette période de formation, on a beaucoup appris et nous nous sommes résolument engagés aux côtés de l’organisation pour mieux partager avec le public toutes ses réalisations et ses nombreux chantiers », a déclaré Léonard Dossou.

Le DG de L’Economiste invite les professionnels des médias à travailler efficacement ensemble pour rendre le réseau dynamique crédible et efficace.

Bureau Exécutif de la plateforme Médias Uemoa



1-Coordonnateur : Leonard Dossou, Directeur Général de l’Economiste (Bénin)

2-Coordonateur Adjoint : Tao Abdoulaye, Journaliste, L’économiste du Faso (Burkina Faso)

3-Secrétaire Générale : Emeline Amangoua, Journaliste Fraternité Matin (Côte d’Ivoire)

4- Secrétaire Général Adjoint : Abdurahmane Djalo Journaliste (Guinée-Bissau)

5-Trésorier Général : Nicole Tingaya, Journaliste Togo Presse (Togo)

6-Secrétaire chargé de Programme : Tamsir Diabaté, Journaliste Ortm (Mali)

7-Secrétaire chargé de la Communication : Demba Dieng, Journaliste, Soleil (Sénegal)

8-Secrétaire chargé à l’Organisation : Laouali Souleymane, Journaliste Sahel (Niger)

