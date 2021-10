Légère modification du calendrier universitaire à ESM - BÉNIN

La rentrée académique 2021-2022 initialement prévue pour ce lundi 18 octobre 2021 pour les étudiants en 1ère année de Licence à l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BÉNIN) connait un léger décalage. Ceci, en raison de la fête de Maouloud.

Au lieu du lundi 18, c’est le mardi 19 octobre 2021 que les étudiants en 1ère année de Licence pourront effectuer leur rentrée à l’Ecole Supérieure de Management. Une petite modification survenue à cause de la fête de Maouloud célébrée ce lundi 18 octobre.

ESM-BENIN est un établissement privé d’enseignement supérieur basé à Cotonou, la capitale économique du Bénin. On peut la retrouver dans les grandes villes du pays à travers ses différents sites à Abomey-Calavi, Parakou, Djougou, Akpakpa, Lokossa, Bohicon, et Porto-Novo. Depuis sa création en 2007, l’Ecole Supérieure de Management s’ingénie à former et à mettre sur le marché de l’emploi, des cadres compétents susceptibles de faire face à tous les enjeux. Outre la gamme variée de filières de formations, l’université dispose de nombreuses particularités qui garantissent à l’apprenant, une formation complète, faisant de lui un leader.

Grâce au partenariat Ecole-Entreprise, ESM-BENIN assure l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Les étudiants inscrits dans cette université de référence bénéficient d’un accompagnement psychologique. Des séminaires d’orientation et de partage d’expériences sont également organisés à leur intention avec des experts et hommes d’affaires.

Avec le laboratoire de langue, ils ont la possibilité d’apprendre et de maîtriser l’Anglais et le Chinois.

Face aux exigences du numérique, ESM-BÉNIN s’est dotée d’une salle Multi Média équipée de plus de 100 ordinateurs, avec des logiciels spécifiques à chaque filière de formation.

Le partenariat avec les auto-écoles de la place permet aux étudiants d’obtenir avant la fin de leur formation, le permis de conduire catégorie B.

Comment s’inscrire à ESM-BÉNIN

L’inscription à l’Ecole Supérieure de Management est ouverte à toute personne titulaire du baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent, et la Licence pour le cycle de Master professionnel.

Tout étudiant qui désire suivre sa formation à ESM-BENIN doit constituer un dossier qui contient les pièces ci-après :

 Une fiche d’inscription à retirer au secrétariat des différents sites ;

 Une copie légalisée du diplôme ou de l’attestation ou du relevé de notes du Bac ;

 Une copie légalisée du dernier diplôme ou de l’attestation ;

 Un acte de naissance sécurisé ;

 Deux photos d’identité récentes,

 Les contacts et adresses des parents ou tuteurs.

En dehors des bacheliers, ESM-BENIN accueille en son sein les personnels des entreprises publiques ou privées, et toutes les personnes soucieuses de construire leur vie professionnelle à travers une formation orientée.

Les cours ont déjà démarré avec les étudiants en 2ème et 3ème année de Licence.

Pour la nouvelle rentrée, l’Ecole Supérieure de Management accorde jusqu’à 50% de bourse aux étudiants.

Les diplômes délivrés sont reconnus par l’Etat Béninois et le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES).

