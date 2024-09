Léa Houessou promue directrice générale adjointe chez Dayo Bénin

:

Dayo Bénin SA, filiale du prestigieux groupe Dayo Group, vient de renforcer son équipe dirigeante. Léa Houessou est nommée directrice générale adjointe. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de l’entreprise en Afrique de l’Ouest

Un parcours remarquable

Léa Houessou n’est pas une inconnue dans le domaine de l’assurance. Forte d’une solide expérience de 14 années dans les techniques d’assurance, elle a su développer une agilité commerciale qui fait d’elle une professionnelle respectée dans le secteur. Son parcours est marqué par une maîtrise technique combinée à des compétences managériales exceptionnelles, qui lui ont permis de gravir les échelons au sein de plusieurs entreprises avant d’être repérée par Dayo Bénin.

Sa nomination à ce poste est une reconnaissance de son expertise et de son professionnalisme. En un an, elle a connu successivement deux promotions au sein de Dayo Bénin. En octobre 2023, elle a été nommée directrice clientèle. Poste où elle a joué un rôle clé entre l’entreprise et ses clients. Elle a surtout réussi à garantir la satisfaction des besoins des assurés au plus haut niveau.

Cette nouvelle promotion au poste de directrice générale adjointe est une marque de confiance. Elle a désormais la responsabilité de contribuer activement à la croissance de Dayo Bénin SA à travers l’optimisation des opérations commerciales et le renforcement de la relation avec les compagnies d’assurance. Elle devra également relever e défi l’innovation des services, en veillant à ce que l’entreprise réponde aux besoins évolutifs du marché.

Sur ces chantiers où elle est attendue, il ne devrait pas avoir d’inquiétude selon certains acteurs du secteur. Et pour cause, elle s’est déjà illustrée, à ses précédents postes, par sa capacité à dynamiser les équipes et à insuffler une vision claire et ambitieuse. Ce leadership qui lui est reconnu sera déterminant pour porter la filiale béninoise vers de nouveaux sommets et renforcer son positionnement sur le marché de l’assurance au Bénin et dans la sous-région.

Une inspiration les jeunes femmes

La nomination de Léa Houessou en tant que directrice générale adjointe devra être une inspiration pour les femmes du secteur de l’assurance. À 40 ans, elle devient le nouveau visage de Dayo Bénin. Son ascension est une preuve de plus du leadership féminin. Cel démontre que la compétence, rigueur et engagement des femmes peuvent ouvrir les portes des plus hautes responsabilités.

L’arrivée de Léa Houessou à la direction de Dayo Bénin SA est une décision stratégique pour le Groupe Dayo. Grâce à son expertise et à son leadership, la filiale béninoise s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement. Ses compétences et sa détermination à défendre les intérêts des assurés constituent un atout majeur pour renforcer la position de Dayo Bénin SA sur le marché de l’assurance en Afrique de l’Ouest.

