Le vote de lois à caractère social à l’ordre du jour

Les travaux de la 4ème session extraordinaire de l’Assemblée nationale vont s’ouvrir ce mardi 1er septembre 2020. Plusieurs lois à caractère social sont programmées pour être votées au cours de la session.

Dans un entretien accordé à la presse la semaine écoulée, le président de la Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales, Aké Natondé, a annoncé le vote de plusieurs lois à caractère social pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

Selon le député Aké Natondé, trois propositions de loi sur l’emploi des jeunes, l’insertion et la réinsertion des jeunes diplômés, la santé, et autres seront votées pour le mieux-être des populations. Aké Natondé n’a pas occulté la loi sur le bail qu’il avait introduit sous le régime défunt. Cette loi sera toilettée au cours de ladite session.

