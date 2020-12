Le volet formation du projet ARCH lancé

La phase pilote du volet formation du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (Arch) est lancé, vendredi 04 décembre 2020, au Centre aéré Henri Vignonde de Lokossa. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à la cérémonie qui marque le démarrage de la formation pour 15 corps de métiers et 22 métiers dans 8 communes.

« Fournir aux artisans des formations opérationnelles de courte durée leur permettant de renforcer leurs compétences pratiques et techniques, d’accéder à de nouveaux marchés par la qualité de leurs productions et d’améliorer ainsi leur niveau de revenus ». Tels sont les objectifs de la formation destinée aux artisans dans le cadre du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (Arch).

Au lancement de la formation, vendredi dernier, Modeste Tihounté Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi a fait savoir que 4360 artisans seront impactés par des formations techniques de courte durée (Ftcd) en 12 mois durant la phase pilote.

Le ministre a exprimé la gratitude des artisans au président Patrice Talon par rapport aux avantages du programme. A l’en croire, cela permettra aux artisans de se professionnaliser et de réduire les cas de malfaçon dans tous les ouvrages qu’ils réalisent.

Le Ministre a rappelé que l’artisanat au Bénin, c’est 08 branches d’activités, 40 corps de métiers et 175 métiers suivant le Code communautaire et la nomenclature des métiers de l’artisanat de l’espace UEMOA. « Donc, je peux dire que le Bénin repose sur nous les artisans » a-t-il ajouté.

Au total, 15 corps de métiers et 22 métiers sont pris en compte dans le cadre de la formation. La phase pilote du volet formation se déploie dans les communes de Cotonou, d’Abomey-Calavi, de Porto-Novo, de Parakou, d’Abomey, de Djakotomey, et Djougou et de Lokossa.

M. M.

