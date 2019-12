Après Dassa-Glazoué, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, et son collègue des affaires sociales et de la micro finance, Véronique Tognifodé Mèwanou, ont procédé jeudi dernier au lancement officiel de la phase pilote du volet « Assurance maladie » du projet Assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH) dans la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké.

Les personnes déclarées « pauvres extrêmes » dans cette zone pourront désormais être prises en charge dans les formations sanitaires publiques et bénéficier du paquet de services que prévoit ce volet.

« A compter de ce jour, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas et mêmes leurs enfants qui vivent dans un état de dénuement prononcé, ceux que nous appelons les pauvres extrêmes seront totalement pris en charge par l’Etat pour leurs problèmes de santé », a déclaré le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, lors du lancement. « Désormais, dans tous les centres de santé et hôpitaux de la zone sanitaire, ils peuvent recevoir gratuitement les soins et les médicaments pour le paludisme et d’autres maladies retenues par l’assurance », a-t-il expliqué.

Benjamin Hounkpatin a par ailleurs souligné que les enfants de moins de cinq (05) ans enrôlés seront intégralement en charge pour les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques. Mieux, les femmes enceintes bénéficiaires de l’assurance maladie du projet l’ARCH seront prises en charge « du début de la grossesse jusqu’à l’accouchement pour les maladies identifiées dans le panier de soins. […]. Tout bénéficiaire muni de sa carte biométrique, peut se rendre dans une formation sanitaire dès les premiers signes pour recevoir les soins et ne pas attendre que la maladie s’aggrave avant d’y recourir », a précisé le ministre.

La zone sanitaire de Djougou-Copargo-Ouaké, à l’instar de celles d’Abomey-Calavi-Sô-Ava et Dassa-Glazoué, devient une zone phare du Bénin pour l’assurance-maladie universelle et ses résultats seront scrutés et capitalisés dans le cadre de l’extension très prochaine de l’intervention à tout le pays, a indiqué le ministre de la santé.

Selon Véronique Tognifodé Mèwanou, le projet ARCH n’est pas seulement un parapluie, c’est aussi et surtout un rouleau compresseur composé d’un paquet de quatre services synergiques que sont l’assurance-maladie, le crédit, la formation et l’assurance-retraite, a-t-elle précisé.

Le maire de Djougou a adressé ses remerciements au gouvernement pour le choix porté sur la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké pour ce projet. Abischaï Abraham Akpalla a exhorté les deux ministres à renforcer les hôpitaux de la zone en personnel et équipements.

Au cours de la cérémonie de lancement, certains bénéficiaires ont reçu leurs cartes biométriques des mains des autorités présentes à cette cérémonie.

