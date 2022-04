Le volet Assurance maladie à Kandi, Banikoara, Tchaourou et Ouessè

Les communes de Kandi, Banikoara, Tchaourou et Ouèssè dans les départements du Borgou, de l’Alibori et des Collines sont désormais bénéficiaires du Projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH), volet assurance maladie. Le lancement a été fait par les ministres Benjamin Hounkpatin de la Santé et Véronique Tognifodé des Affaires Sociales et de la Microfinance, vendredi 15 avril 2022, au centre de promotion sociale pour le compte de Ouessè et de Tchaourou.

Pour une meilleure protection sociale, le gouvernement procède à une généralisation du volet assurance maladie du Projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH).

Après Aplahoué, Lalo et Lokossa, les communes de Kandi, Banikoara, Tchaourou et Ouessè s’ajoutent à la liste des bénéficiaires. Les populations de ces communes pourront désormais se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux partenaires de l’Agence Nationale de Protection Sociale (ANPS). Et ce, conformément au panier de soins définis par le gouvernement du Bénin dont la césarienne.

A travers ce projet, le gouvernement du président Patrice Talon veut alléger la souffrance des populations à la base. Les bénéficiaires sont invités à faire usage de cette assurance maladie.

Le lancement à Kandi et à Banikoara a été fait par Venant Quenum, Directeur Général de l’ANPS.

Le projet ARCH est composé de quatre (04) volets à savoir : l’Assurance Maladie ; la Formation ; le Crédit et la Retraite.

Les communes déjà bénéficiaires du volet Assurance Maladie sont : Abomey-Calavi ; Sô-Ava ; Dassa-Zoumè ; Glazoué ; Djougou ; Ouaké ; Copargo ; Cotonou ; Avrankou ; Ifangni ; Aplahoué ; Lokossa ; Lalo ; Kandi ; Banikoara ; Tchaourou et Ouessè.

L’objectif est d’étendre le volet Assurance maladie à toutes les communes du Bénin.

A.Ayosso

19 avril 2022 par ,