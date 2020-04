Le trafic sur le lac Ahémé interdit

Dans le cadre de la riposte à la pandémie du Coronavirus, le préfet du département du Mono, Komlan Sedzro Zinsou à travers un communiqué signé du secrétaire général de la préfecture, Arnaud Agon a interdit le trafic sur le lac Ahémé et ses cheneaux. L’autorité préfectorale a pris cette décision par un arrêté en date du 16 Avril 2020.

Les activités de pêche selon le communiqué du préfet du Mono, ne sont pas prohibées étant donné que leur déroulement n’implique pas plus de deux personnes par pirogue.

Par le même communiqué, Komlan Sedzro Zinsou porte à la connaissance des populations du lac Ahémé, et celles du département du Mono que toutes les dispositions sont prises pour appréhender les contrevenants aux dispositions qui entourent le cordon sanitaire afin de les présenter à la justice.

Le préfet invite les populations à l’observance stricte des mesures prescrites pour éviter la propagation de la pandémie du Coronavirus dans le pays.

Les forces de défense et de sécurité sont déjà instruites à l’effet de veiller à la mise en œuvre rigoureuse des différentes prescriptions, précise le communiqué préfectoral.

F. A. A.

23 avril 2020 par