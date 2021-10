Le sort réservé aux agents employés par le CNCB

Le Conseil national des Chargeurs du Bénin (CNCB) a été dissout ce mercredi 29 septembre 2021 en Conseil des ministres. Le gouvernement a aussi pris des décisions relatives aux agents employés par le CNCB.

La dissolution du Conseil national des Chargeurs du Bénin (CNCB) fait suite à la décision du Conseil des ministres du 22 septembre 2021 de mettre en œuvre un système d’information portuaire. Le but est « de garantir la transparence de tout le processus d’importation et de transit, la simplification et l’accélération des procédures et formalités pour l’entrée et la sortie des marchandises ».

Selon le Conseil des ministres, « la mise en œuvre du système d’information portuaire induira aussi une restructuration des activités portuaires, notamment la gestion des informations relatives à la détermination, la certification et la communication de la Masse brute vérifiée par le Port autonome de Cotonou ».

Le Bordereau électronique de suivi des cargaisons et les opérations de détermination, de certification et de communication de la Masse brute vérifiée constituant l’essentiel des sources de revenus du CNCB, le maintien de l’office ne se justifie plus. Aussi les activités résiduelles seront-elles prises en compte par d’autres structures du ministère des Infrastructures et des Transports.

Le gouvernement béninois s’est aussi penché sur la situation des agents employés par le CNCB.

« Au plan social, les agents employés par le CNCB dans le cadre de la gestion des activités transférées au Port autonome de Cotonou, y seront reversés. Quant au reste, sur la base des critères de qualification et de compétence, ils intègreront d’autres structures du ministère », annonce le Conseil des ministres.

Procédant à la dissolution du CNCB, le gouvernement béninois a procédé à la nomination de son liquidateur. Le Conseil des ministres a aussi adopté les décrets portant : attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et nomination des membres du Conseil d’administration de la Société nationale des Eaux du Bénin (SONEB).

