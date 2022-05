Le secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente au cabinet du chef de l’Etat

Le secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente était au cabinet du chef de l’Etat dans la matinée de ce lundi 09 mai 2022. Marcel Amon Tanoh est allé se présenter au président patrice Talon.



L’avenir du Conseil de l’Entente, c’est le principal sujet de discussion entre le secrétaire exécutif et le président de la République. Marcel Amon Tanoh entend faire de l’institution sous régionale une force politique, un creuset de solidarité et de dialogue. Une vision que le chef de l’Etat béninois partage, a-t-il confié à sa sortie d’audience.

Marcel Amon Tanoh est un ancien ministre des affaires étrangères de la Côte d’Ivoire. Il a été proposé au poste de secrétaire exécutif du Conseil de l’Entente par le président Alassane Ouattara.

Le Conseil de l’Entente est composé de 05 Etats à savoir, le Burkina Faso, la Côte d’ivoire, le Niger, le Togo et le Bénin.

F. A. A.

9 mai 2022 par ,