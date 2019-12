Les travaux de renforcement du réseau de distribution d’eau potable des villes d’Abomey, de Bohicon, d’Agbangnizoun, de Djidja, de Za-Kpota et de Zogbodomey actuellement en cours, seront complétés par une phase supplémentaire. Le gouvernement a marqué son accord pour cette phase ce mercredi 18 décembre en Conseil des ministres.

Les études techniques de la phase en cours avaient mis en évidence une phase supplémentaire qui consistera en l’installation du réseau de répartition d’eau traitée, réseau primaire, secondaire et tertiaire. Elle permettra également d’alimenter les populations non encore desservies par la SONEB (Société nationale des eaux du Bénin) dans ces villes.

F. A. A.

18 décembre 2019 par