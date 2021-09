Le réprésentant du Chef de l’Etat dépose sa démission

Le représentant du chef de l’Etat Patrice Talon au sein du Conseil électoral, Adolphe Djiman a déposé sa démission. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji lors d’une rencontre d’échanges avec les journalistes ce vendredi 03 septembre 2021.

Koffi Adolphe Djiman démissionne du Conseil électoral pour des raisons de convenances personnelles après avoir prêté serment le mercredi 14 juillet 2021. Il a été désigné par le président Patrice Talon en tant que membre du Conseil électoral. Le Chef de l’Etat avait plaidé pour la désignation d’une femme suite à la démission du conseiller Adam Soulé (BR). Ce dernier a été par la suite remplacé par François Abiola du Bloc Républicain. Cette fois-ci, le remplaçant du démissionnaire sera une femme. Selon le porte-parole du gouvernement Adolphe Djiman sera remplacé par l’adjointe d’un maire.

Les autres membres du Conseil électoral sont : Mrs Sacca Lafia (UP) Nicolas Assogba (plébiscité par les magistrats) et Sanni Gounou (représentant le chef de file de l’Opposition). Le conseil électoral est le nouvel organe de direction de la commission électorale. Il est constitué de deux instances : un Conseil électoral et une Direction générale des élections.

A.A.A

